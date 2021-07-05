Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 июля 2021 года составило 55376

Количество тяжелобольных – 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 158. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 5 июля 2021 года увеличилось на 194 человека и составляет 55376 случаев инфицирования, в том числе 3739 детей, пишет оперштаб региона.

– Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 82, Бийск – 28, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 8, Новоалтайск, Славгород – по 7 заболевших, Заринск – 5, Ключевский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный, Шипуновский районы - по 2 заболевших, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему, – отметили в оперштабе.

По данным на 5 июля, находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2610 человек. Кроме этого, 620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 158.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 23 человека. Всего вылечившихся – 47331.