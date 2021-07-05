Пять человек утонули за неделю в Алтайском крае

Не следует отплывать далеко от берега Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшую неделю в Алтайском крае утонули пять человек. В региональном управлении МЧС предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности у водоемов, сообщает сайт ведомства.

– Происшествия на акваториях произошли в селе Лебяжье (озеро Горькое, Егорьевский район), селе Курск (озеро Жиланды, Егорьевский район), селе Вылково (река Кулунда, Тюменцевский район,) селе Маралиха (река Маралиха, Краснощековский район), селе Власиха (Барнаул), – отметили в ведомстве.

В МЧС отмечают, что не следует отплывать далеко от берега. Также рекомендуют не входить в воду уставшим или слишком разгоряченным. Кроме того, призывают не нырять с головой в незнакомых местах, сначала нужно обследовать дно. Входить в воду следует медленно и осторожно.