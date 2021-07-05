Объездную дорогу в Барнауле собираются реконструировать за полмиллиарда рублей

Завершается конкурс на разработку проекта реконструкции Объездной и транспортной развязки на её пересечении с улицей Власихинская. Фото: Минстройтранс Алтайского края

В Барнауле планируют реконструировать объездную дорогу. По предварительным подсчетам, на это понадобится порядка полумиллиарда рублей, сообщает «Алтайская правда».

– Уже завершается конкурс на разработку проекта реконструкции Объездной и транспортной развязки на её пересечении с улицей Власихинская. Победителю конкурса власти готовы заплатить почти 31,4 млн рублей, – пишет газета.

Отмечается, что проектировщикам предстоит провести экологическое исследование и археологические работы. На это им выделяется год с момента подписания контакта.

Напомним, ранее сообщалось, что проезд Гужтранспортный в Барнауле впервые заасфальтируют.