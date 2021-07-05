Бийчанина обманули при покупке мойки высокого давления

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летний риэлтор из Бийска хотел купить мойку высокого давления через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, сообщает региональное управление МВД.

– Владелец рассказал о состоянии техники, скинул фотографии с разных ракурсов. Покупателя все устроило, вопрос был только в одном - в транспортировке. Мойка находилась в городе Ржев и продавец попросил оплатить всю сумму полностью заранее, – добавили в ведомстве.

В итоге житель алтайского наукограда перевел почти 30 тыс рублей, однако заказа так и не дождался. Полицейские возбудили уголовное дело.