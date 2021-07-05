В Республике Алтай произошло землетрясение

В пятидесятикилометровую зону попал один населенный пункт – село Джазатор Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В воскресенье, 4 июля, Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Его сила в эпицентре составила 3,8 магнитуд. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– Местным населением толчки ощущались незначительно, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. Обращений от граждан в МЧС не поступало, – подчеркнули в ведомстве.

В пятидесятикилометровую зону попал один населенный пункт – село Джазатор.