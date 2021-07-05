Погода в Алтайском крае 5 июля 2021 года: жара до +38 градусов

В краевой столице днем 5 июля ожидается +33...+35 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый рабочий день новой недели в Алтайском крае будет жарко. Днем воздух прогреется до +38 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В Алтайском крае днем в понедельник столбик термометра покажет +33...+38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 5 июля ожидается +33...+35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.