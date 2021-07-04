Барнаульцы жалуются на отсутствие остановки в поселке Лесном

Людям приходится ждать автобус под палящим солнцем Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие закрытой остановки общественного транспорта в поселке Лесном. Как пишут горожане в паблике «Барнаул 22», люди ждут маршрут №20 под солнцем или прячутся под кустами.

- В сторону пригорода (поселок Новые Зори) есть только небольшая лавочка. Так как пригородные автобусы ходят очень редко и вечно опаздывают, бабушки и дети стоят в ожидании и под солнцем, и под дождем, кто-то прячется под кустами, - пишет подписчица Анастасия.

Женщина понадеялась, что после публикации власти обратят внимание на проблему.