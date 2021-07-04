77 новых лифтов установили в Алтайском крае по программе капремонта

65 из них появились в Барнауле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алтайском крае в рамках программы капитального ремонта установили 77 новых лифтов. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстроя, большая часть нового оборудования появилась в Барнауле.

- В краткосрочный план 2021 года за счет собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора, включено проведение работ в 234 многоквартирных домах региона. В 27 многоквартирных домах была запланирована замена 77 лифтов, объем работ выполнен на 100%, - отметили в министерстве.

65 из 77 лифтов установлены в 21 многоэтажке в Барнауле, шесть – в трех домах в Заринске, три – в доме в ЗАТО Сибирский, два – в двух домах в Рубцовске, один – в Новоалтайске. Общая стоимость работ составила около 150 млн рублей.

На объектах также заменили подъемные механизмы и пункты управления лифтами, установили световые табло, звуковые датчики, а также продублировали на панелях информацию шрифтом Брайля для пассажиров с нарушением зрения.