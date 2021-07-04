Кемеровчанина подозревают в нападении с топором на алтайского силовика

Подозреваемый задержан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе следкома по Республике Алтай, вскоре ему предъявят обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего.

ЧП произошло в ночь с 29 на 30 июня. Молодой человек увидел сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай и напал на него. В руках у кемеровчанина был топор, которым им несколько раз ударил силовика по голове и телу. Однако военнослужащему удалось обезоружить оппонента.

Известно, что силовику были причинены травмы разной степени тяжести, но ему вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ <…> Следователями решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по ст. 317 УК РФ и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в управлении.

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