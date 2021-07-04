Власти Барнаула пообещали построить подземную парковку в ЖК «Парковый»

В мэрии обсудили достройку комплекса Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание по достройке жилого комплекса «Парковый». Как отметил глава Барнаула Вячеслав Франк, в доме будет организована подземная парковка.

- Нам необходимо как можно быстрее возобновить дальнейшее финансирование проекта и представить решение по достройке жилого комплекса с учетом подземной парковки дольщикам, - подчеркнул Франк.

Замглавы по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров добавил, что Барнаулкапстрой уже направил в Сбербанк часть документов для принятия решения по продолжению проектного финансирования. Кроме того, вскоре будет готово экспертное заключение. К середине июля пройдет оценка муниципального имущества, чтобы передать его в залог банку. Далее решение рассмотрят депутаты Барнаульской Думы.

Управляющий Алтайским отделением банка Антон Милютин рассказал, что если все документы будут подготовлены в срок, то решение о возобновлении проектного финансирования может быть принято уже в августе.

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