Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 июля 2021 составило 55182

В госпиталях Алтайского края сейчас лечатся от ковида 2495 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 июля 2021 превысило 55 тысяч человек. За сутки в регионе выявили еще 196 зараженных, сообщает краевой оперштаб.

Также за день в крае вылечился 21 человек, еще 8 больных скончались. Общее число умерших составляет 3478: 2487 – от ковида, 991 – по иным причинам.

В госпиталях Алтайского края сейчас лечатся от ковида 2495 человек и 494 пациента – от пневмонии. Состояние 416 больных оценивают, как тяжелое, 164 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Из общего числа заболевших 646 случаев – завозные, в том числе 239 – из-за рубежа; 33902 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55 182 заболевших: 14 151 – у больных внебольничной пневмонией, 32 906 – у заболевших ОРВИ, в 8125 случаях – бессимптомное течение, - подчеркнули в штабе.

Обследовано на ковид уже почти 1,6 млн человек в регионе. Привито от коронавируса в настоящий момент больше 265 тысяч человек, еще 92 тысячи жителей края получили пока только первую прививку.

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