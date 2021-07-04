В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

По данному факту сейчас проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 июля, около 04:00 утра произошла смертельная авария. Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На фото, предоставленных свидетелями происшествия, видно, что на дороге лежит накрытое простыней тело, на месте собрались сотрудники Госавтоинспекции.

Позднее в ОГИБДД по городу сообщили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. По данному факту сейчас проводится проверка.

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