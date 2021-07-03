Пожилой мужчина в синей куртке пропал в Барнауле

Поиски мужчины продолжаются Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнаул пропал 69-летний Юрий Матрохин. Жителей Алтайского края просят помочь в его поисках, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в «ВКонтакте».

– Местонахождение Юрия Матрохина неизвестно с 28 июня. Он ушел из дома и назад не вернулся, – добавили волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: синяя куртка, синие джинсы, светлая рубашка, черные туфли

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).