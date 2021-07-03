Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 июля 2021 года составило 3470

За сутки умерли 14 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по данным на 3 июля скончались 3470 человек с коронавирусом, в том числе 2479 случаев от COVID-19, 991 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 14 человека с коронаврусом. 12 из них скончались из-за COVID-19, два – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 54986, в том числе 3717 детей.

Из общего числа заболевших 640 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33768 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 54 986 заболевших: 14122 – у больных внебольничной пневмонией, 32743 – у заболевших ОРВИ, в 8121 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 47287 человек.