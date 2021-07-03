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Происшествия3 июля 2021 15:05

На Алтае мотоциклистка сбила 6-летнего ребенка на велосипеде

Женщина скрылась с места ДТП
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 2 июля в селе Иня Онгудайского района Республики Алтай женщина сбила ребенка, который ехал на велосипеде по обочине. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– 35-летняя местная жительница, не имеющая права управления транспортными средствами, на мотоцикле RACER допустила наезд на ребенка. Не справившись с управлением, она съехала с проезжей части дороги на обочину, где допустила наезд на 6-летнюю девочку, – отметили в ведомстве.

Ребенок ехал на велосипеде по обочине во встречном направлении. Пострадавшую девочку госпитализировали в Онгудайскую районную больницу. После аварии женщина скрылась с места ДТП, но вскоре ее нашли сотрудники ГИБДД.