Жильцы 15 многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

В результате повреждения трубы диаметром 150 мм без холодного водоснабжения осталось 15 многоквартирных домов. Фото: Татьяна Гейнрих

3 июля в Барнауле 15 многоэтажных домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной отключения стало повреждения водопровода на ул. Попова, 6.

- В результате повреждения трубы диаметром 150 мм без холодного водоснабжения осталось 15 многоквартирных домов: ул. Веры Кащеевой, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11,13, ул. Монтажников, 3, 5, 11, ул.Попова, 4, 6,10 и два административных здания по ул. Поповак, 2а и ул. Веры Кащеевой, 3в, – рассказали в мэрии.

Повреждение планируется устранить в течение дня.