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Общество3 июля 2021 12:14

В Барнауле определили, кто перевезет «собянинские» трамваи из Москвы

Доставить вагоны должны были еще к началу лета
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Всего доставят 10 вагонов.

Всего доставят 10 вагонов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле определили нового перевозчика «собянинских» трамваев. Победителем аукциона стало ООО «Спецтранссервис», сообщает «Банкфакс».

– Доставить вагоны должны были еще к началу лета, но у предыдущего подрядчика случился конфликт с чиновниками из-за «рогов». Теперь власти требуют уплаты штрафа, а бизнесмен пошел в суд. Его правоту может косвенно подтвердить изменившееся техзадание, – пишет издание.

Напомним, ранее перевезти 10 вагонов, подаренных мэром столицы Сергеем Собяниным, по контракту обязался предприниматель Максим Серебренников еще в мае, однако трамваи оказались больше заявленных размеров и доставка сорвалась.

В итоге за 3,337 млн рублей новый подрядчик должен будет доставить трамваи в Барнаул из Москвы в ближайшие 45 дней.