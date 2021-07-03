Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июля 2021 года составило 54986

По состоянию на 3 июля в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находится 2361 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 199 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число составило 54986.

– Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155, – сообщают в оперштабе.

По состоянию на 3 июля в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находится 2361 человек. Также там лежат 430 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.