Впервые за несколько лет барнаульские школьники получили максимальные результаты ЕГЭ по биологии и физике

Чаще всего выпускники сдают на высший балл русский язык. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году впервые за несколько лет учащиеся барнаульских школ получили максимальные результаты ЕГЭ по биологии и физике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Заслуженные 100 баллов получила выпускница лицея №112 Екатерина Александрова. В Алтайском крае это единственный максимальный результат по биологии. С 2015 по 2020 год в Барнауле стобальных результатов по биологии не было, – рассказывают в горадминистрации.

По физике высший балл получил выпускник гимназии №22 Марк Шнайдер. Последний раз такой результат был зафиксирован в 2015 году.

На сегодняшний день в Барнауле получено уже 20 стобалльных результатов. Чаще всего выпускники сдают на высший балл русский язык – таких результатов зарегистрировано 15, также два по истории, по одному - по географии, физике и биологии.