В Алтайском крае перекрыли несколько дорог из-за ралли «Шелковый путь»

Фото: предоставлено организаторами

В Алтайском крае ограничат движение на нескольких дорогах из-за международных гонок, сообщает «Алтайавтодор». 3 июля в регионе проходит второй этап международного ралли «Шелковый путь» 2021 Россия – Монголия. Трассы перекроют примерно с 8.00 до 16.30 часов на следующих участках:

— а/д «Фирсово— Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово» км 36+000 – км 74+200 (от км 36 до начала скоростного участка в с. Расказиха);

— а/д «Подъезд к с. Листвянка» км 0+000 – км 13+487;

— а/д «Р-256 – Беловский – Южакова – Многоозерный — Боровлянка» км 40+700 – км 57+200;

— а/д «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь» км 39+100 – км 42+450

На дорогах регионального и межмуниципального значения ограничивать движение не будут.