Житель Зонального района получил 16 лет за насилие над внучкой и дочерью знакомых

Мужчина не хотел признавать свою вину и заявил, что его оговорили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Зонального района признали виновным в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Одной из пострадавших стала его собственная внучка, сообщили в пресс-службе следкома по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле прошлого года мужчина в своем доме совершил насильственные действия в отношении своей шестилетней внучки. Девочка рассказала обо всем родителям, а те обратились в полицию. Во время расследования вскрылись еще два факта похожих преступлений. Так, в 2013 году мужчина изнасиловал и надругался над семилетней дочерью своих знакомых.

Во время предварительного следствия мужчина не хотел признавать свою вину и заявил, что его оговорили.

- Однако следствием собраны неопровержимые доказательства причастности насильника к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые суд принял во внимание, приговорив его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - подчеркнули в управлении.