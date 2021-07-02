Пострадавших в ЧП на батуте в Барнауле девочек выписали из больницы

Они будут долечиваться амбулаторно Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 2 июля, стало известно о том, что пострадавшие в ЧП с барнаульским батутом девочки выписаны из больницы. Об этом «Толку» рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

В настоящее время малышки уже приехали домой, долечивание они будут проходить амбулаторно.

Напомним, ранее одну из пострадавших переводили в краевой Центр охраны материнства и детства, а другая девочка оставалась в больнице скорой медицинской помощи. В учреждения они попали после ЧП, которое произошло 30 мая возле ТЦ «Район»: детский батут ветром подняло в воздух и перекинуло на трамвайные пути. В результате падения с аттракциона дети получили тяжелые травмы

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