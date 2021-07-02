Причиной исчезновения барнаульского контрактника мог стать конфликт с сослуживцами

Молодой человек пропал из войсковой части в Воронежской области Фото: из архива КП

Семья пропавшего контрактника из Барнаула высказалась о возможных причинах его исчезновения. По их словам, он мог поссориться с сослуживцами, сообщают «Вести Воронеж».

Сестра молодого человека рассказала, что связь с ним пропала в конце мая. Он служил в Богучаре три года, а в конце мая пошел в увольнение и так и не вернулся на службу. Поиски были организованы оперативно. Высказывались предположения, что он уехал в Барнаул, но с родственниками молодой человек так и не связывался.

Родственники намерены обратиться в полицию по факту исчезновения парня.

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