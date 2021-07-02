Алтайская компания приостановила стройку по госзаказам из-за ареста счетов

Компании предъявили иск за неправомерное возмещение НДС Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская компания «Новострой» получила иск на 47 млн рублей за неправомерное возмещение НДС. Пока идет разбирательство, у компании арестованы счета, а из-за этого встало строительство объектов, в том числе по госзаказам.

Как пишет «Политсибру» со ссылкой на директора компании Игоря Новикова, сейчас «Новострой» ведет пять объектов на 1 млрд рублей: две школы, детский сад, госпиталь и путепровод. Из-за серьезного подорожания стройматериалов, стоимость возведения гособъектов выросла на 30-45% от суммы контракта, но и в этом случае, как говорит Новиков, компания бы справилась. Только вот счета заморожены из-за уголовного дела, а суд рассмотрит его лишь 6 июля.

- Имущество Игоря Новикова и его компании на 73 млн рублей арестовано в 2020 году по делу о возмещении НДС по контракту на реконструкцию Управление Юстиции на ул. Попова, 68 и еще ряда объектов. В 2019 году подрядчик сдал здание ценой 200 млн рублей в эксплуатацию, - пишет издание.

Однако чуть позднее субподрядчики строек заявили, что не участвовали в работах по реконструкции Управления юстиции и других гособъектов. Следствие полагает, что компания «Новострой» могла незаконно возместить НДС.

В начале июля в суде рассмотрят вопрос насчет разблокировки счетов, а затем компания будет доказывать законность своих действий.