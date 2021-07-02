ВТБ: спрос на внутренний туризм в регионах Алтая в июне вырос втрое

Расходы россиян на путешествия по Алтайскому краю и Республике Алтай в июне превысили 300 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем в июне 2020 года и в 1,5 раза превышает значения января. Объем трат туристов в этих регионах превысил уровень 2019 года в 1,6 раза, а количество транзакций выросло в 1,7 раза к допандемийному уровню. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

По данным эквайринга ВТБ, расходы путешественников по Алтаю на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года более чем в 5 раз, а по сравнению с январем нынешнего – в 1,7 раза и превысили 44 млн рублей. Количество транзакций в этой категории также увеличилось.

На проживание в алтайских гостиницах туристы за месяц потратили 49 млн рублей – 2,7 раза больше, чем в 2020 году, и на треть больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 4 раза и в 1,8 раза соответственно.

«Многие жители России выбирают для отдыха регионы Алтая, несмотря на то, что список доступных для россиян направлений для зарубежного отдыха расширяется. Результаты исследований эквайринговых операций показывают, что летний отдых на Алтае востребован больше, чем в зимний период», - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом же по стране расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню. Следует из данных ВТБ.

Наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).