Следком расследует дело по факту гибели подростка и троих взрослых в ДТП на Алтае

Авария произошла в Михайловском районе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайским следователям передали уголовное дело о трагедии в Михайловском районе. 29 июня на трассе погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - отметили в следкоме.

Предварительно установлено, что на участке между сёлами Михайловское и Ракиты столкнулись две легковушки. В результате столкновения погибли двое мужчин и женщина, а также несовершеннолетний.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Расследование продолжается.