Возле барнаульского элеватора построят шестнадцатиэтажку

Проект дома уже получил одобрение градсовета. Фото: Компания «Структура»

Барнаульская компания «Т-Строй» построит шестнадцатиэтажный дом возле городского элеватора. Дом расположится по адресу улица Никитина, 12.

Как сообщает «Политсибру», доработанный проект уже представили градостроительному совету. В конце июня его одобрили.

- Это будет 16-этажный дом Г-образной формы на 195 квартир. На первом расположатся офисные помещения. Предполагается эксплуатируемая кровля и подземная парковка на 24 места. Во дворе будет детская игровая площадка и зона отдыха для взрослых, - пишет издание.

Кстати, на заседании в марте члены градсовета не приняли проект. Их не устроило, что в нем не предусмотрено решение вопросов пожаротушения, недостаточно число парковочных мест и так далее.