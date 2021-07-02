В Барнауле в День ветеранов боевых действий почтили погибших защитников Отечества

Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемических мер Фото: предоставлено организаторами

Вчера, 1 июля, в Барнауле прошло мероприятие, посвященное Дню ветерана боевых действий. Как рассказали в РО ОООВИ «ВоИн» в Алтайском крае, с 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

- В этот день состоялось построение колонны на площадке №1 напротив главного входа в АКУНБ им. В.Я. Шишкова куда проследовали гости мероприятия с флагами и знаменами ветеранских организаций и пронесли портреты погибших и умерших Боевых Товарищей на торжественное мероприятие возложения цветов на площадь Ветеранов у Дома Интернационального движения, чтобы вспомнить погибших защитников Отечества и отдать им дань памяти, - отметили в организации.

В торжественном мероприятии приняли участие спикер АКЗС Александр Романенко, министр соцзащиты региона Наталья Оськина, депутаты БГД, ветеранские организации, семьи и товарищи погибших. Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Больше 420 участников боевых действий так и не вернулись домой.