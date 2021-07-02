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Здоровье2 июля 2021 8:30

На Алтае выявили еще 194 зараженных коронавирусом за сутки

За весь период пандемии выявлено 54787 случаев заражения
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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За весь период пандемии выявлено 54787 случаев заражения

За весь период пандемии выявлено 54787 случаев заражения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки подтвердили еще 194 случая заражения коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе, общее число заболевших приближается к 55 тысячам.

По данным на 2 июля 2021 года, вылечились от инфекции 47265 человек (плюс 28 за сутки), скончались 3456 человек (плюс 10 за сутки). Известно, что в 2467 случаях причиной смерти стала новая инфекция, а в 989 – иные причины.

- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2233 человека. Кроме этого, 466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149, - отметили в штабе.

Всего в регионе в настоящий момент развернуто 3158 коек для лечения больных коронавирусом, 2530 из них имеют подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вакцинация в крае идет полным ходом: первую прививку сделали уже больше 87 тысяч человек, обе – более 263 тысяч жителей края.