Барнаульцы могут выиграть подарки за вакцинацию против ковида

Привитые барнаульцы могут принять участие в розыгрыше Фото: Олег УКЛАДОВ

Привитые барнаульцы могут принять участие в розыгрыше «здоровых» подарков. Как сообщает «Толк», среди подарков есть абонементы в спортзалы, сертификаты на продукты спортивного питания, индивидуальные тренировки и так далее.

Акцию запустили Минспорта Алтайского края, ведущие фитнес-клубы города, магазин спортивного питания и «Сибирская Медиагруппа». Розыгрыш пройдет среди привитых граждан. Причем участвовать могут те, кто поставил пока лишь первую прививку.

Чтобы принять участие в акции, нужно лайкнуть пост, размещенный на странице «Толка» в Instagram и отметить в комментариях друга (количество комментариев не ограничено, но отмечать аккаунты нужно разные).

Итоги розыгрыша будут подводиться каждую неделю со 2 по 29 июля этого года. Победители должны будут отправить в личные сообщения фото сертификата или другого документа, подтверждающего факт вакцинации.