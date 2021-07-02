На Алтае жители сел жалуются на снижение цен при закупе молока

Сбытчики молока терпят убытки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители нескольких сел Алтайского края пожаловались на низкие цены при закупе молока. Как сообщает «Толк», им приходится сдавать сырое молоко и терпеть убытки, теряя доход.

- В некоторых районах цены упали с 26 рублей до 18-19 и даже до 11 рублей за литр – хотя для такого падения нет реальных обоснований. Есть даже сообщения и о прямых угрозах и запугивании населения со стороны скупщиков сырья, - пишет издание.

Обращения с просьбой разобраться в ситуации сбытчики молока направили депутатам и властям региона. Зампредседателя правительства, курирующий сферу сельского хозяйства, на запрос депутатов ответил, что правового основания для госрегулирования цен сейчас нет. Однако Алтайпищепром направил информацию в региональное управление антимонопольщиков. По данному факту сейчас проводится проверка в Волчихинском, Новичихинском, Михайловском, Краснощековском, Шипуновском, Чарышском, Ключевском, Егорьевском, Курьинском, Рубцовском районах.