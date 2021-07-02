Проект реконструкции моста на Новом рынке в Барнауле отправили на доработку

Стоимость работы составит 8,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула заключила контракт с томской компанией на доработку проекта реконструкции путепровода через железнодорожные пути в районе Нового рынка. Как сообщает «Банкфакс», стоимость контракта составила 8,5 млн рублей.

Компания ООО «Запсиб-Мост» стала единственной, кто подал заявку на конкурс. Ранее она же занималась разработкой изначального варианта реконструкции. Условия нового контракта томичи обязаны исполнить до 1 октября этого года.

- Стоит отметить, что томский «Запсиб-Мост» регулярно проектирует подобные объекты не только в Барнауле, но и в Алтайском крае. Из последних примеров можно привести мост на улице Челюскинцев, важность которого ранее отмечал градоначальник Вячеслав Франк. Этот документ обошелся городу в 7,9 млн рублей. На многих тендерах эта компания получала контракты по максимальной цене в связи с отсутствием других заявок, - пишет издание.

К слову, ремонт моста на Новом рынке планируется начать в 2022 году. На время ремонта участок закроют для движения, что создаст немало проблем автомобилистам.