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Общество1 июля 2021 14:58

Алтайские энергетики пожаловались на угрозы отстранения непривитых сотрудников

Их могут лишить работы без сохранения зарплаты
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Сотрудников без прививки могут отстранить.

Сотрудников без прививки могут отстранить.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские энергетики пожаловались на угрозы отстранения непривитых сотрудников. Речь идет о Новоалтайске, пишут сотрудники в группе «Барнаул22»

- Участник предоставил фото приказа: работников без противопоказаний, отказавшихся от вакцинации, отстранить от работы без сохранения з/п, - пишет паблик.

Как пояснили Толку в компании, пока никаких никого не отстраняют - приказ об обязательной вакцинации должен подписать глава региона и санитарный врач. В этом случае сотрудники должны будут предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.