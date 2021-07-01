Сотрудников без прививки могут отстранить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские энергетики пожаловались на угрозы отстранения непривитых сотрудников. Речь идет о Новоалтайске, пишут сотрудники в группе «Барнаул22»

- Участник предоставил фото приказа: работников без противопоказаний, отказавшихся от вакцинации, отстранить от работы без сохранения з/п, - пишет паблик.

Как пояснили Толку в компании, пока никаких никого не отстраняют - приказ об обязательной вакцинации должен подписать глава региона и санитарный врач. В этом случае сотрудники должны будут предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.