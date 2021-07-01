Сотрудники УФСИН отпраздновали профессиональный праздник День охраны

Кто охраняет осужденных Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники УФСИН отпраздновали профессионаьный праздник День охраны. В настоящее время подразделения охраны выполняют задачи по охране 12 объектов, в том числе: семь исправительных колонии, два следственных изолятора, три лечебных учреждения.

- С 2000 года по настоящее время подразделениями охраны не допущено побегов из-под охраны, - рассказали в ведомстве.

Следят за охраной объектов сотрудники ведомства.

- Задачи могут быть разными, кто-то сидит на пульте, другие на вышке. Нести вахту, кстати, не скучно. Постоянно приходится следить за перемещением осужденных по территории, это требует сосредоточения и ответственности, - рассказал прапорщик внутренней службы ЛИУ-1 Иван Костин.

Иван Костин

Все охраняемые объекты УИС Алтайского края оборудованы комплексами инженерно-технических средств охраны. КПП оборудовано системами контроля и управления доступом по биометрическим параметрам, а также приборами обнаружения запрещенных предметов.

В четырех исправительных учреждения введен прогрессивный способ охраны, в двух учреждениях смешанный способ дежурства караула.

Для развития городков и кинодромов служебных собак учреждений УИС края проводится целенаправленная работа со стороны руководства службы охраны.

В учреждениях края в течении около пяти лет внедрялись в использование качественные IP-видеокамеры, к 2017 году их количество составило – 771 единиц, купольных видеокамер – 10. В результате проведенной работы удалось более рационально перераспределить силы и средства охраны УФСИН России по Алтайскому краю. Широкое применение современных систем безопасности и охраны создает необходимые условия для своевременного реагирования противоправных действий, а так же их предупреждения и пресечения со стороны осужденных.

Внесли сотрудники отделов охраны свой вклад в решение задач по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Все они проявили личное мужество и героизм. Многие из них были представлены к государственным и ведомственным наградам.

Не менее заслуживают уважения и те люди, которые выполняли воинский и служебный долг перед Родиной в Афганистане, при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в Нагорном Карабахе и других горячих точках, после чего служили в УИС Алтайского края.