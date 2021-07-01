Посевная кампания

На Алтае заключенные помогли убрать 630 гектаров посевов. Из них посевная площадь гречихи – 227 гектаров, подсолнечник – 390 гектаров, овощи - 16 гектаров. Кроме того, дополнительно задействовано около 900 гектаров под сенокосы и пары, сообщает краевое УФСИН.

- В посевной кампании под руководством специалистов-аграриев были заняты осужденные из трех колоний. Это исправительная колония №3, расположенная в городе Барнауле, исправительная колония №5 в городе Рубцовске и колония-поселение №7, расположенная в районном центре Шипуново, - рассказали в ведомстве.

В 2021 году планируется увеличить объем урожая по отношению к прошлому году. В течение лета на сельскохозяйственных площадях будет проводиться полив, прополка и обработка посевов от сорняков и насекомых. Выращенный урожай в дальнейшем будет использован для питания осужденных, а также для обеспечения внутрисистемных нужд.