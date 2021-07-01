Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 июля 2021: 54 593

Ковид. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 июля 2021 составило 54 593. За последние сутки выявили 184 новых случая. Уровень заболеваемости в третью волну продолжает расти. Об этом сообщает оперативный штаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 16 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19-8, - говорится в сводке.

Все в регионе от ковида умерли 3 446 человек, 12 из них за последние сутки.