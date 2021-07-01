Коммуналка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вырастут счета за коммуналку с 1 июля на 5-6%, об этом сообщает Алтапресс.

- С 1 июля электроэнергия для сельского населения вырастет с 3,36 до 3,52 рублей за киловатт-час (+4,76%). Для горожан со стационарными электроплитами рост тарифов составит с 3,50 до 3,67 рублей (+4,85%). Городское население с газовыми плитами: рост с 4,29 до 4,50 рублей (+4,9%), - пишет издание.

Стоимость холодной воды увеличится до 23,09 рублей за кубометр (+6,2%). В пригороде, который обслуживает «Барнаульский водоканал», тариф возрастет с 89,54 до 94,50 рублей за куб, или на 5,5% (поселки Новомихайловка, Бельмесево, Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное).

Зато стоимость отопления снизится на 109,05 рублей (это 5,4%). Речь идет о тех, кого обслуживает основной поставщик «Барнаульская генерация». Теперь стоимость гикааколории составит 1 882,47 руб.

Горячая вода (подешевеет) подешевеет и и составит 1 882,47 рубля за гигакалорию.