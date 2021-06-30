На Алтае мужчина выстрелил в супругу из ружья во время ссоры

На сегодняшний день по факту происшествия проводится проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Улаганском районе Республики Алтай в полицию обратился фельдшер села Кара-Кудюр, который рассказал, что с огнестрельным ранением за медицинской помощью обратилась местная жительница. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

– Женщина рассказала, что в ходе ссоры супруг выстрелил в неё из ружья. Сотрудники полиции задержали сельчанина на одной из улиц села и доставили в отделение. В ходе разбирательства, ранее судимый 44-летний местный житель признался в содеянном и рассказал о произошедшем, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что между супругами произошла ссора из-за любви мужчины выпить. Супруг стал оскорблять женщину. Она решила прекратить ссору и вышла на улицу. После этого сельчанин достал из подполья незарегистрированное ружье кустарного производства и пошел за женой следом. Увидев мужа с ружьем в руках, женщина испугалась и закрылась в предбаннике бани. Мужчина не смог попасть в помещение и выстрелил в дверь. Пуля по касательной задела женщину и попала в стену.

Во время осмотра места происшествия, полицейские изъяли незарегистрированное огнестрельное нарезное ружьё «ИЖ-17» и 20 патронов к нему, а также ещё один нарезной ствол. По словам мужчины, оружие и боеприпасы достались ему от покойного родственника.

На сегодняшний день по данному факту проводится проверка.