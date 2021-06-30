Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 30 июня 2021 года составило 3434

На сегодняшний день 368 больных ковидом находятся в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще 10 смертельных случаев среди больных коронавирусом. У восьми пациентов причиной смерти стал непосредственно ковид, сообщает региональный оперштаб.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 22 пациента, умерло 10 человек, от COVID-19-8, – сообщается в актуальной сводке оперштаба.

На сегодняшний день 368 больных ковидом находятся в тяжелом состоянии, 142 человека подключены к аппаратам ИВЛ.