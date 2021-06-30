Губернатор Виктор Томенко ходил на работу с температурой на фоне прививки

Губернатор привился 28 июня. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края после прививки от коронавируса пожаловался на недомогание. У него поднялась температура до 38 градусов, пишет «Толк».

– По рекомендации медиков губернатор принимал жаропонижающее. Однако, несмотря на наличие температуры, глава региона находился на рабочем месте, – сообщает издание.

Сейчас состояние Виктора Томенко уже пришло в норму.

Напомним, губернатор привился 28 июня. Ему поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Как пояснил Томенко, раньше вакцинироваться для него не было смысла, так как были антитела после перенесенного ковида.