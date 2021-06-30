Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июня 2021 года составило 54409

Сегодня в крае насчитывается 368 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Выздоровело 22 пациента.

– По состоянию на 30 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1868 человек. Кроме этого, 529 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Сегодня в крае насчитывается 368 тяжелобольных пациентов. Из них 142 человека подключены к аппаратам.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 32 человека бессимптомно болеют коронавирусом, у 374 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.