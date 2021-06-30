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Здоровье30 июня 2021 8:08

Алтайским предпринимателям рекомендовали прививать своих сотрудников на местах

Вакцинировать работников могут прямо на рабочих местах
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Вакцинировать работников могут прямо на рабочих местах.

Вакцинировать работников могут прямо на рабочих местах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнес-сообщество совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае рекомендовало работодателям организовать вакцинацию своих сотрудников. Документ имеется в распоряжении «Комсомольской правды».

– Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной компании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организации, – сказано в обращении.

Также работодателям рекомендовали стимулировать работников, прошедших вакцинацию.

Отмечается, что, несмотря на рост числа заболевших ковидом, в Алтайском крае приняты мягкие ограничительные меры. Предпринимателей просят активнее включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией.