Алтайским предпринимателям рекомендовали прививать своих сотрудников на местах

Вакцинировать работников могут прямо на рабочих местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнес-сообщество совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае рекомендовало работодателям организовать вакцинацию своих сотрудников. Документ имеется в распоряжении «Комсомольской правды».

– Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной компании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организации, – сказано в обращении.

Также работодателям рекомендовали стимулировать работников, прошедших вакцинацию.

Отмечается, что, несмотря на рост числа заболевших ковидом, в Алтайском крае приняты мягкие ограничительные меры. Предпринимателей просят активнее включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией.