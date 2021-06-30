АлтГТУ выпускает уникальных специалистов для строительной отрасли Алтайского края

Фото: пресс-служба АлтГТУ

В этом году впервые Алтайский государственный технический университет выпускает 15 специалистов профиля «Организация информационного моделирования в строительстве».

Профиль открылся три года назад в магистратуре кафедры «Строительные конструкции» строительно-технологического факультета АлтГТУ. В Сибири только два вуза готовят студентов по данному профилю – Алтайский политех и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

Иван Панков – в числе первых выпускников данного профиля. В рамках своей выпускной квалификационной работы он создал алгоритм цифрового строительства на основе информационной модели здания. На кафедре строительных конструкций считают, что его разработки смогут изменить систему строительства в крае. Практическая значимость исследования обусловлена внедрением технологии информационного моделирования зданий в строительстве. При создании модели и произведении расчётов нет единого алгоритма действия. В своём исследовании Иван предлагает один из таких алгоритмов и пути его внедрения уже в действующие программы. «Тема моей работы – это интеграция информационной модели с программными комплексами расчетных конструкций. В процессе проектирования какого-либо здания в программных комплексах необходимо большое количество расчетов, которые ведутся в сторонней программе, – делится Иван. – Я провёл анализ работы двух, применяемых сегодня, связанных программ, определил ошибки и способы их решения. Своего рода это некая обратная связь разработчикам для упрощения системы работы».

По словам председателя ГЭК, генерального директора ООО «АрхИ Групп» Андрея Суртаева, из семи защищающихся пять выпускников кафедры уже трудоустроены на предприятии.