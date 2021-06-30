Туристам на Алтае могут начать предъявлять новые требования при въезде в регион

По этому вопросу в правительстве прошло оперативное совещание. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Для туристов, приезжающих в Алтайский край, могут повысить антиковидные требования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому ведомству совместно с Роспотребнадзором изучить необходимость усиления эпидемиологических требований к приезжающим в регион на отдых, – рассказали в пресс-службе правительства.

На сегодняшний день в крае проходят рейды по туробъектам на соблюдение антиковидных эпидемиологических требований. Представители администрации совместно с полицией проверили уже 12 крупных турбаз на территории «Бирюзовой Катуни». По выявленным нарушениям составили два протокола.