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Общество30 июня 2021 4:32

Жару до +32, дожди и грозы прогнозируют на Алтае 30 июня 2021

Прогноз погоды дали синоптики регионального ЦГМС
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В Барнауле ожидается дождь.

В Барнауле ожидается дождь.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 30 июня температура воздуха поднимется до +32 градусов. Подробнее о прогнозе погоды рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +22,+27 градусов, местами по западу до +32. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщили в Гидрометцентре.

В Барнауле 30 июня температура воздуха составит +23, +25 градусов. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует северный со скоростью 2-7 м/с.