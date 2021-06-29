Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей на Алтае

Подростка госпитализировали в больницу Барнаула, второго водителя - в Михайловскую ЦРБ Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник утром, 29 июня, на 210 км дороги Змеиногорск-граница НСО (через Волчиху и Михайловское) произошло лобовое столкновение легковушек, в результате которого три человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Honda Fit, следуя со стороны села Волчиха в направлении села Михайловское, допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя, - уточняют в ведомстве.

В результате столкновения травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель отечественной легковушки и два его пассажира (69-летняя женщина и 14-летний мальчик). Помимо этого тяжелые повреждения диагностированы у 16-летнего подростка. Его госпитализировали в одну из больниц Барнаула.

Травмы получил и водитель Honda Fit. Его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.