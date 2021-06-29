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Общество29 июня 2021 14:09

Тренер барнаульского спортклуба не смог выехать за границу из-за долга по алиментам

Помимо этого его ограничили в управлении автомобилем
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Должник отдал 300 тысяч рублей алиментов

Должник отдал 300 тысяч рублей алиментов

Фото: Анна СЕМИНА

Огромный долг по алиментам на несовершеннолетнего ребенка не позволил тренеру известного барнаульского спортклуба выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

- Гражданин длительное время уклонялся от своих долговых обязательств, скрывая доход и оплачивая алименты не в полном объеме, в связи с чем, к нему были применены меры принудительного характера, а именно ограничение на выезд за пределы Российской Федерации и ограничение специального права в части ограничения на управления транспортным средством, - подчеркивают в ведомстве.

В общей сложности тренер задолжал 300 тысяч рублей. А так как ему для участия в международных соревнованиях надо было выехать за границу вместе со своими подопечными, он быстро нашел деньги и вернул все до последней копейки.