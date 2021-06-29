«Аз.Арт.Сибирь – 2021» собирает лучших художников

Проект планировки (фото: предоставлено организаторами)

8 июля в Барнауле стартует X Межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021». Экспозиция будет работать в «Титов Арене».

- Основная экспозиция «Аз.Арта» расположится в пространстве комплекса «Титов Арена». Она не займет его «чашу» и внутренний объем — мы используем лишь галереи вокруг «чаши». И, тем не менее, это порядка 2000 квадратных метров. Там мы разместим профессиональное выставочное оборудование, которое привезем из Новокузнецка. И представим около 400 конкурсных произведений молодых сибирских художников, - говорит Николай Зайков, куратор проекта.

Получить новую «прописку» удалось благодаря грантам. В этом году проект получил сразу три!

- Грант у нас в этом году не один, это важно. «Аз.Арт.Сибирь» выиграл грант губернатора Алтайского края в сфере культуры, грант Президента РФ на развитие гражданского общества и впервые — еще один, можно сказать, грант: финансирование фонда Александра Прокопьева (там также грантовая система поддержки), - добавляет Зайков. - Поэтому в 2021 году у нашего проекта три основных источника финансирования. Безусловно, главный из них — грант Президента РФ, он составляет более 4 млн рублей. Общая стоимость проекта «Аз.Арт. Сибирь» в 2021 году — 7,9 млн рублей

Помимо этого на средства от грантов в Барнаул будут приглашены маститые эксперты из области изобразительного искусства и искусствоведения из Москвы и других регионов России. Ну и самое интересно, выиграют и участники «Аз.Арта»: победители получат увеличенные премии, а по итогам проекта впервые будет выпущен альбом-каталог в твердом переплете и крупный издательский пакет.

Открытие «Аз.Арт. Сибирь – 2021» состоится у главного входа в комплекс «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93) в 16:00. Выставка будет работать до 30 июля. Вход свободный.