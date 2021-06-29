Курьера по доставке еды подозревают в краже сотового телефона

Телефон вернули законной владелице Фото: Анна СЕМИНА

Курьер по доставке еды попал в поле зрение полицейских по подозрению в краже сотового телефона жительницы Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Как пояснила потерпевшая, после прогулки с ребенком она зашла в подъезд и оставила коляску на лестничной площадке. Малыш начал капризничать и девушка, забыв о телефоне, сразу зашла в квартиру, - рассказывают в ведомстве.

Через полчаса она вспомнила о телефоне, но осмотрев коляску, не обнаружила его. Ущерб потерпевшая оценила в десять тысяч рублей.

Под подозрение попал 57-летний курьер службы доставки еды. Его местонахождение установили, а украденный телефон изъяли и вернули законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.