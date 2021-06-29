Новый приятель из клуба обокрал жительницу Барнаула

Парень с помощью телефона новой знакомой перевел деньги на свой счет Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула установили подозреваемого, который в день знакомства с 22-летней жительницей краевой столицы, обнулил ее банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 22-летней девушки о том, что с ее банковского счета были похищены 5 000 рублей, - сообщает источник.

Под подозрение сразу же попал новый знакомый девушки – 23-летний житель Тальменского района. Как оказалось, в этот день они встретились в ночном клубе, а после отправились перекусить. Там девушка рассчиталась с помощью телефона. Новый приятель попросил трубку, чтобы зайти в соцсеть, а сам, пока хозяйка мобильника не видела, зашел в приложение и перевел на свой счет деньги.

После того, как «операция» была успешно проведена, парень под вымышленным предлогом покинул кафе. Девушка решила проверить телефон и обнаружила списание денег и сразу же обратилась в полицию.

Уже установлено, что у подозреваемого есть судимость за кражи. Он хоть и признал и вину и обязался возместить ущерб, но уголовное дело все же было возбуждено.